منذ مارس الماضي.. كوريا الجنوبية تسجيل أكبر زيادة يومية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت، تسجيل أكبر زيادة يومية بفيروس (كورونا) المستجد، منذ آذار/مارس الماضية.



يأتي ذلك بعدما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، إنه تم تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 14 ألفا و92 حالة.



وأضافت: أن 86 من المصابين الجدد وافدون من الخارج، فيما أصيب 27 شخصا بالعدوى داخل كوريا.