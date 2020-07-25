شؤون فلسطينية

شاهد: مقطع فيديو لمحاكمة طفل يثير جدلاً كبيراً بجنين واعتقال أربعة متورطين

شاهد: مقطع فيديو لمحاكمة طفل يثير جدلاً كبيراً بجنين واعتقال أربعة متورطين
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مقطع فيديو لمجموعة من الشبان، وهو يقومون بمحاكمة طفل في محافظة جنين، مما أثار جدلاً كبيراً.

وأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، فجر اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية، اعتقلت أربعة مواطنين في "حادثة فيديو" محاكمة طفل. 

وقال في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن مقطع فيديو، انتشر على المنصات الإلكترونية، يوم أمس، في مدينة جنين لمجموعة من الشبان.

وأضاف: بعض الشبان كانوا ملثمين، ويحملون سلاحاً، ويحيطون بفتى يتهمونه بارتكاب جريمة سرقة، ويعقدون له ما يشبه محاكمة ميدانية في الشارع العام، ويجبرونه على طلب العفو من الشخص الذي يتهمه بالسرقة، كي لا يقيموا عليه الحد والعقاب.

وتابع الرجوب: على الفور تحركت الأجهزة الأمنية؛ لتحديد هويات كل من ظهر بالفيديو، وبعد التحري والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية، باعتقال أربعة متورطين في الحادثة.

 

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