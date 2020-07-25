بحضور الرئيس عباس.. تنفيذية المنظمة تجتمع الثلاثاء المقبل



وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الموقف الذي أبلغناه لجميع الأطراف، بما في ذلك لإسرائيل، إن كل ضم كلي أو جزئي أو على مراحل، مرفوض، بما ذلك تأجيل "الضم".



خاص دنيا الوطنمن المقرر، أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء المقبل اجتماعاً، بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الفلسطينية.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الاجتماع المقرر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، سيكون يوم الثلاثاء المقبل.وأوضح أبو يوسف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاجتماع سيكون برئاسة الرئيس محمود عباس، وسيناقش عدداً من الملفات الفلسطينية.وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن مواقف الإدانة والشجب، فيما يتعلق بمخطط الضم، "نقدره ونثمنه ونشكر كل دول العالم".وأضاف مجدلاني، في تصريحات إذاعية: "ولكن ينبغي اتخاذ إجراءات من الآن لمنع إسرائيل من الضم، والضغط عليها والتلويح بأن هناك عقوبات من الممكن أن تفرض عليها إذا قامت بخطط الضم".وقال مجدلاني: إن إرجاء الضم ليس نهائياً وليس تخلياً عنه، "ربما هناك محاولة لاستبدال الضم الكلي بضم جزئي لمحاولة احتواء الضغوط الدولية، والتهديدات من قبل الجانبين الأردني والمصري".