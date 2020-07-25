محافظ سلفيت: إغلاق بلدة "دير استيا" لمدة 48 ساعة





وأضاف في تصريحات نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أنه يحظر الخروج منها أو الدخول إليها، حتى يتسنى للطب الوقائي القيام بمهامه.





وكان المحافظ، أعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل من "دير استيا"، يعمل في مستوطنة (بركان)، وعلى مخالطيه الالتزام بالحجر المنزلي.









رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، أنه بعد التشاور مع جهات الاختصاص، تم إغلاق بلدة "دير استيا" لمدة 48 ساعة، حيث يمنع التحرك فيها، إلا إذا كانت هناك ضرورة قصوى.