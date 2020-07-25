شؤون فلسطينية

مجدلاني: محاولة إسرائيل استبدال الضم الكلي بـ "الجزئي" لاحتواء الضغوط الدولية

مجدلاني: محاولة إسرائيل استبدال الضم الكلي بـ "الجزئي" لاحتواء الضغوط الدولية
الأغوار الشمالية المستهدفة من قبل إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن مواقف الإدانة والشجب فيما يتعلق بمخطط الضم، "نقدره ونثمنه ونشكر كل دول العالم".

واستدرك في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "ولكن ينبغي اتخاذ إجراءات من الآن لمنع إسرائيل من "الضم"، والضغط عليها، والتلويح بأن هناك عقوبات من الممكن أن تفرض عليها؛ إذا قامت بخطط الضم".

وقال مجدلاني: إن إرجاء الضم ليس نهائياً، وليس تخلياً عنه، "ربما هناك محاولة لاستبدال الضم الكلي بضم جزئي لمحاولة احتواء الضغوط الدولية، والتهديدات من قبل الجانبين الأردني والمصري". 

وتابع: قد يكون هناك إعلان عن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تشكل 2.5 % من الضفة الغربية، تحت ما يسمى أن هناك تفاهمات سابقة مع القيادة على مبدأ تبادل الأراضي، يحاولون ترويج هذه الفكرة، على أن يكون إعلان بضم هذه المناطق الآن، وعندما تكون هناك فرصة لمفاوضات، نتفاوض مع الفلسطينيين على التعويض.

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الموقف الذي أبلغناه لجميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل، إن كل ضم كلي أو جزئي أو على مراحل، مرفوض، بما ذلك تأجيل "الضم".

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