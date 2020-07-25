شؤون فلسطينية

الخضري: إنجاز 85% من إعمار البيوت المدمرة وتقارب حماس وفتح فُرض عليهما

الخضري: إنجاز 85% من إعمار البيوت المدمرة وتقارب حماس وفتح فُرض عليهما
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن مؤتمراً للمانحين عقد بعد عدوان 2014 برعاية النرويج ومصر، وكانت هناك تعهدات مالية لإعادة بناء كل البيوت التي دمرت.

وأشار الخضري في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن 85% من عملية الإعمار قد أنجزت، وتبقى 15% لم تنجز بعد، والسبب في ذلك عدم وفاء المانحين بالتزاماتها، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية، مطالبة بمتابعة هذا الملف مع المانحين.

وفيما يتعلق بالتقارب الأخير بين حركتي فتح وحماس، قال الخضري: "إذا لم يتم إنجاز المصالحة الفلسطينية الآن، فمتى سيتم إنجازها، فالواقع الفلسطيني الآن ليس أمامه إلا طريق المصالحة والوحدة، واستنهاض كل الطاقات".

وأضاف: "لا أحد رابح سوى الاحتلال الإسرائيلي من خلال (صفقة القرن) وخطة "الضم" والاستيطان، والحصار والعدوان، وبالتالي إذا ترك الشعب الفلسطيني المصالحة، فإنه قد ترك كل شيء".

واشار الخضري إلى أن التقارب الاخير بين حركتي فتح وحماس، ليس خياراً للحركتين، وإنما فرض عليهما، وإذا لم يقوما به ولم ينجزا كل استحقاقات المصالحة، فإن الشعب هو الذي سيحكم.

وفي السياق، قال الخضري: "طالما أن هناك خطوات على الأرض، فإننا نباركها وندعمها، ونشجع على استمرارها، وبالتالي فإن مساحة الاتفاق أوسع من مساحة الاختلاف، فالمطلوب أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض، يلمسها المواطن والجميع، حتى يكون هناك دعم كبير لهذه الخطوات".

وبين رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن هناك تفاؤلاً حذراً من قبل الشعب الفلسطيني، لأن كل التجارب السابقة كانت تتوج بالاتفاقات والاحتلافات والتوقيعات، ولكن للأسف تكون النتيجة سلبية.

وفيما يتعلق بالمهرجان المركزي في غزة، أوضح الخضري، أن أي خطوات مهمة لتجسيد واقع جديد، وتمحو من الذاكرة كل الذكريات غير السعيدة، وبالتالي الشعب الفلسطيني عندما يرى هذه المهرجانات، فإنه يصبح لديه الأمل، ولكن الأهم من ذلك أن تستمر الخطوات العملية المشتركة، وأن يكون هناك برنامج مشترك، وحكومة وحدة وطنية مشتركة، تترجم المصالحة.

أخبار ذات صلة

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

طالع رابط الفحص.. بدء عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع

&#34;الصحة&#34; بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

"الصحة" بغزة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

&#34;الشعبية&#34; تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب &#34;الحراك ضد الفساد&#34;

"الشعبية" تُعلّق على استمرار اعتقال الأمن بالضفة لشباب "الحراك ضد الفساد"

نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة &#34;خرق قانون الطوارئ&#34;

نقابة الأطباء تنتقد الأجهزة الأمنية على خلفية اعتقال شبان بذريعة "خرق قانون الطوارئ"

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

موجة حارة جداً تضرب فلسطين غداً ودرجات الحرارة تصل لمنتصف الأربعينيات

موجة حارة جداً تضرب فلسطين غداً ودرجات الحرارة تصل لمنتصف الأربعينيات

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة &#34;عتيل&#34; حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة "عتيل" حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

شبان يستهدفون جنود الاحتلال بالزجاجات الحارقة في العيساوية

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة &#34;عتيل&#34; حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم: إغلاق بلدة "عتيل" حتى مساء الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

محافظ طولكرم يُقرر إغلاق جميع الكسارات حتى صباح الاثنين

الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة

الخليل: إغلاق خمس منشآت غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة

محافظ سلفيت: إغلاق بلدة &#34;دير استيا&#34; لمدة 48 ساعة

محافظ سلفيت: إغلاق بلدة "دير استيا" لمدة 48 ساعة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة قلقيلية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة قلقيلية

مجدلاني: محاولة إسرائيل استبدال الضم الكلي بـ &#34;الجزئي&#34; لاحتواء الضغوط الدولية

مجدلاني: محاولة إسرائيل استبدال الضم الكلي بـ "الجزئي" لاحتواء الضغوط الدولية

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بعدما كذبته.. عماد محرم يرد على مؤلفة &#34;العفاريت&#34;: &#34;أنا اللى خطفت بلية&#34;

بعدما كذبته.. عماد محرم يرد على مؤلفة "العفاريت": "أنا اللى خطفت بلية"

زوج شقيقة روبي يضعها بموقف مُحرج بعدما كشفه بسبب صورتها بـ&#34;البيجامة&#34;

زوج شقيقة روبي يضعها بموقف مُحرج بعدما كشفه بسبب صورتها بـ"البيجامة"

بعد وصفها المنتقبات بالبعبع.. ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجدداً

بعد وصفها المنتقبات بالبعبع.. ممثلة تركية شهيرة تستهزئ بالعرب مجدداً

قرار عاجل من النيابة بمصر بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

قرار عاجل من النيابة بمصر بشأن مدير أعمال هيفاء وهبي

وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن

وفاء الكيلاني تطالب بدعم ابن زوجها تيم حسن

شاهد: هبة الدري مصدومة وكادت تبكي بسبب ماحدث لوجهها

شاهد: هبة الدري مصدومة وكادت تبكي بسبب ماحدث لوجهها

هل قصدت ريم بارودي الرد على أحمد سعد بهذا الفيديو الذي أغلقت التعليقات عليه؟

هل قصدت ريم بارودي الرد على أحمد سعد بهذا الفيديو الذي أغلقت التعليقات عليه؟

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع &#34;تيتوس&#34;

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع "تيتوس"

لديها &#34;عقدة&#34; من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

لديها "عقدة" من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

عربي

القوات الإسبانية تُسلّم قاعدة &#34;بسماية&#34; جنوب بغداد للقوات العراقية

القوات الإسبانية تُسلّم قاعدة "بسماية" جنوب بغداد للقوات العراقية

مسؤول لبناني: علمت بإصابتي بفيروس (كورونا) خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي

مسؤول لبناني: علمت بإصابتي بفيروس (كورونا) خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي

شاهد: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً تابعة للجيش السوري

شاهد: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً تابعة للجيش السوري

وزير الحج السعودي: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام

وزير الحج السعودي: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام