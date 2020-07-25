الصحة: نتوقع أن تخف حدة المرض بفيروس (كورونا) خلال الأيام المقبلة





وأعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و235 حالة تعافٍ في محافظات الوطن، بعد إجراء 3436 فحصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطنأكد كمال الشخرة، مدير الرعاية الأولية، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن نحو 30% من المرضى، هم من أبنائنا في مدينة القدس، فيما باقي المرضى موزعون على كافة المحافظات.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن العدد خلال الفترة الماضية، كان متصاعداً بشكل كبير، بسبب المخالطة العالية التي شهدتها معظم المحافظات، وخلال الأيام العشرة الماضية، كل من خالط مصاباً، أصبح يشعر ببعض الأعراض.وتوقع الشخرة بأن تخف حدة المرض خلال الأيام المقبلة في بعض المحافظات، ومنها محافظة الخليل، مشيراً إلى أ، عدد الإصابات والوفيات في المحافظة كان كبيراً، بسبب أن الخليل مدينة كبيرة، ويوجد بها تعداد سكاني عالٍ جداً.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: "سنتواجد في محافظة الخليل اليوم، بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، ووزيرة الصحة، د. مي الكيلة، وسنقوم بتزويد منطقة "بيت عوا"، التي لديها الكم الكبير من المرضى، بسيارة إسعاف وطواقم طبية.وشدد على أنه في بعض المناطق، هناك التزام من المواطنين، وهناك قناعة من الكثير بأن هناك فيروساً في فلسطين، ولكن في بعض المناطق نلاحظ أن هناك استهتاراً، لذلك الحالات تزداد يومياً، وحالات الوفاة تزداد يومياً.