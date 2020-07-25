"المرور" بغزة: أربع إصابات بثلاثة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة اليوم السبت، أن ثلاثة مواطنين، أصيبوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في ثلاثة حوادث سير، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.