تفاصيل لقاء بين القيادي بحماس حسن يوسف ووفد من "التنفيذية" برئاسة الأحمد

خلال لقاء بين وفد من المنظمة والقيادي بحماس حسن يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد كل من القيادي في حركة (حماس) الشيخ حسن يوسف، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة، كأفضل سبيل لمواجهة كل مخططات الاحتلال.



وجاء ذلك، خلال زيارة قام بها الأحمد، وأمين عام حزب (الشعب) بسام الصالحي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، للشيخ حسن يوسف، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.



وشدد القياديان على ضرورة الاستمرار بكافة اللقاءات الوحدوية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ لتقليص الفجوات، وإعادة اللحمة لأبناء الوطن الواحد.



وأكدا على أن الوحدة هي الخيار الأمثل لمواجهة كافة مخططات الاحتلال، الرامية إلى سلب مزيد من الأراضي، وتقطيع أواصل الضفة الغربية، ومدينة القدس.