إسرائيل: قيود (كورونا) تدخل حيز التنفيذ حتى فجر الأحد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، في إسرائيل، قيود نهاية الأسبوع الرامية إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه لن يسمح حتى الخامسة من فجر غدٍ الأحد فتح الأسواق، وكذلك المراكز التجارية المسقوفة والحوانيت وصالونات الحلاقة والتجميل والمكتبات ومراكز اللياقة البدنية.



ومن جهة ثانية يسمح بفتح المطاعم وفقا للمعيار البنفسجي ومحال الأغذية والصيدليات وحدائق الحيوانات والمتاحف والمواقع السياحية، فيما ستظل شواطئ البحر مفتوحة خلال نهاية الأسبوع الجاري.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس، تسجيل 1115 إصابة بفيروس (كورونا) منذ منتصف الليلة الفائتة.



وتبلغ الحالات المرضية النشطة أكثر من 32 ألفاً و200 حالة، ويصنف 308 مرضى في دائرة الخطر.