العملات: اتحفاض على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 25 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.
الدينار الأردني: 5:81 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم السبت، الموافق 25 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.41 شيكل.
الدينار الأردني: 5:81 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.97 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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