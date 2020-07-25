الطقس: كتلة هوائية شديدة الحرارة تتأثر بها البلاد بدءاً من الأحد

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم السبت، صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتتأثر البلاد بدءاً من يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويستمر تأثير الموجه الحارة، لذا يكون الجو، يوم الاثنين، شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



كما يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد، لذا يكون الجو، الثلاثاء المقبل، شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجة مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال الموجة الحارة من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.