شاهد: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافاً تابعة للجيش السوري

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بأن طائرات حربية إسرائيلية، قصفت قبل قليل، أهدافاً تابعة للجيش السوري، جنوب سوريا، ردا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان، في وقت سابق من اليوم.وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه خلال الغارات، تم قصف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية.من جانبها، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن مروحيات تابعة للجيش الاسرائيلي، قصفت مساء اليوم الجمعة، مواقع سورية.وأشارت القناة، إلى أن القصف استهدف المواقع التي أطلق منها النار تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية قرب الجولان، ظهر اليوم الجمعة.بدوره، قال موقع (روترنت) الاسرائيلي: "بسبب التوتر بالشمال: إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران المدني بالمناطق الحدودية الشمالية، لمسافة 6 كيلو متر من الحدود مع لبنان اعتبارا من الليلة".وكانت قناة (الميادين)، قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن مصادر سورية، قولها: "إن مضادات الجيش السوري تطلق النيران على جسم إسرائيلي معاد، مضيفةً: "مضادات الجيش السوري أطلقت النيران على جسم إسرائيلي معاد يرجح أنه طائرة استطلاع".