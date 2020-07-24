شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط (غوغل) و(آبل)

الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط (غوغل) و(آبل)
رام الله - دنيا الوطن
نددت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بحذف شركتي (غوغل) و(آبل)، اسم فلسطين عن خريطتهما، مؤكدة دعمها المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني مهما سعد وعملت قوى الاستعمار على طمسها.

ودعت الهيئة في بيان لها، جميع المنظمات والقوى الوطنية، والمنظمات الإنسانية الدولية، لضرورة التصدي لجميع المحاولات اليائسة للالتفاف على حق الشعب الفلسطيني المشروع، في إقامة دولته الوطنية والديمقراطية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشارت الهيئة إلى مواقف المحامين التونسيين الداعمة بلا حدود للقضية الفلسطينية بصورة مبدئية ومطلقة، وإيمانهم بحق الشعب الفلسطيني في ارضه وبحره وسمائه، مضيفة أنه مهما طال الاحتلال فهو الى زوال ومصيره الانكسار والاندثار، لأن ارادة الشعوب اقوى من الترسانة العسكرية ومن سياسات الاحتلال المدعوم من الإدارة الأميركية صاحبة مشروع (صفقة القرن).

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