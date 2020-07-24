إصابة جندي إسرائيلي بزجاجة حارقة بالقدس ومواجهات بالجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الجمعة، جنديا إسرائيليا خلال مواجهات اندلعت بين بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، كما وشهد مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله مواجهات أخرى مع الاحتلال.



وأصيب مساء اليوم أحد جنود الاحتلال، إثر رشقه بزجاجة حارقة خلال المواجهات المستمرة بمنطقة رأس قبسة بين بلدتيْ العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وفي ذات السياق اندلعت في ساعات المساء، مواجهات على مدخل مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



وذكر شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال عمدوا إلى إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية صوب الشبان والمنازل على مدخل المخيم الذي يقع بالقرب من مستوطنة بيت ايل المقامة على أراضي المواطنين.



وكان مدخل مدينة البيرة الشمالية القريب من مستوطنة "بيت ايل" شهد عصر اليوم مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، استخدمت خلالها القنابل الغازية والصوتية التي أطلقت بغزارة اتجاه الشبان الذين وصلوا إلى المكان.



ويرشق الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة خلال مواجهاتهم مع قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها أو على حواجزها؛ كشكل من أشكال مقاومتهم الاحتلال.



يذكر أن المستوطنين يشنون اعتداءات متواصلة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أثناء تنقلاتهم بين القرى ومراكز المدن، علاوة على مهاجمة المنازل والممتلكات الفلسطينية.



وتتعامل قوات الاحتلال مع ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة على أنها مصدر يتهدد حياتهم، ومنح الجنود الحرية الكاملة بإطلاق الرصاص الحي وإعدام أي شخص يقوم بإلقائها صوب قوات الاحتلال أو المستوطنين.



كما وتلاحق قوات الاحتلال ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة وتفرض عليهم أحكاما عالية وغرامات باهظة في محاولاتها لثني الشباب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال والانتفاض في وجه جرائمه.