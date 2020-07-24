الخارجية الفلسطينية: تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بين جاليتنا السعودية

في التفاصيل، افادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل أربع حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية لهذا اليوم، بسبب فيروس (كورونا)، وهم للمواطنين: جمال محمد مصطفى القطروس (65) عاماً، درويش مصطفى درويش السقا (73) عاماً ، أشرف محمد توفيق الفرا (54) عاماً ، فايزة فايز محمد سكيك (63) عاماً، ليترفع عدد حالات الوفاة الى 56، ويبقى عدد الاصابات كما هو 104 اصابة. فيما سجلت حالة تعافي واحدة.



وفي ليبيا، فقد أفادت سفارة دولة فلسطين هناك، بتسجيل اول اصابة في فيروس (كورونا) في صفوف ابناء الجالية، وأضافت السفارة ان حالة المصاب مستقرة وهو في الحجر الصحي، وانها تتابع حالته الصحية.





وتواصل السفارة مع ابناء الجالية للوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية في ظل جائحة كورونا.

