الصحة الإسرائيلية: تسجيل ثماني وفيات وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 308 مصابين بالخطيرة، منهم 84 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 32230 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 26797 بعد تسجيل 2881 حالة تعاف جديدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وفي سياق متصل، دخل الإغلاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ، ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد، بما يشمل إغلاق المجمعات التجارية، والمحلات التجارية في الشوارع العامة، والأسواق، وصالونات الحلاقة والتجميل، نووادي اللياقة البدنية والمكتبات .



في المقابل، ستبقى برك السباحة والشواطئ وأماكن الترفيه للأطفال وحدائق الحيوانات مفتوحة، بالإضافة الى فتح المطاعم مع تحديد 20 شخصا في داخلها و30 شخصا في الخارج، وتعمل المواصلات العامة بقدرة استيعابية 50% من الركاب في الحافلة الواحدة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و2022 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 448 وفاة، وعدد المصابين إلى 59475 إصابة.