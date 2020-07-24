دولي

الصحة الإسرائيلية: تسجيل ثماني وفيات وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: تسجيل ثماني وفيات وأكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 8 وفيات و2022 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 448 وفاة، وعدد المصابين إلى 59475 إصابة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 308 مصابين بالخطيرة، منهم 84 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 32230 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 26797 بعد تسجيل 2881 حالة تعاف جديدة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي سياق متصل، دخل الإغلاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ، ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد، بما يشمل إغلاق المجمعات التجارية، والمحلات التجارية في الشوارع العامة، والأسواق، وصالونات الحلاقة والتجميل، نووادي اللياقة البدنية والمكتبات .

في المقابل، ستبقى برك السباحة والشواطئ وأماكن الترفيه للأطفال وحدائق الحيوانات مفتوحة، بالإضافة الى فتح المطاعم مع تحديد 20 شخصا في داخلها و30 شخصا في الخارج، وتعمل المواصلات العامة بقدرة استيعابية 50% من الركاب في الحافلة الواحدة.

أخبار ذات صلة

الجيش الاسرائيلي: أي هجوم من الجبهة الشمالية سيقابله رد عنيف جداً

الجيش الاسرائيلي: أي هجوم من الجبهة الشمالية سيقابله رد عنيف جداً

مطالبين باستقالته.. 1000 إسرائيلي يتظاهرون بالقرب من مقر نتنياهو بالقدس

مطالبين باستقالته.. 1000 إسرائيلي يتظاهرون بالقرب من مقر نتنياهو بالقدس

مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

الصحة التركية: مسح عشوائي لـ(كورونا) يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول

الصحة التركية: مسح عشوائي لـ(كورونا) يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول

أمريكا: تسجل أكثر من 1100 وفاة و68 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال يوم

أمريكا: تسجل أكثر من 1100 وفاة و68 ألف إصابة بـ(كورونا) خلال يوم

شاهد: تركيا تُقيم أول صلاة الجمعة في آيا صوفيا منذ 86 عاماً

شاهد: تركيا تُقيم أول صلاة الجمعة في آيا صوفيا منذ 86 عاماً

الصين تُغلق القنصيلة الأمريكية العامة في تشنغدو

الصين تُغلق القنصيلة الأمريكية العامة في تشنغدو

البنتاغون يكشف تفاصيل اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

البنتاغون يكشف تفاصيل اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

إصابة أربعة شبان بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم بقلقيلية

إصابة أربعة شبان بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم بقلقيلية

فتح: اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية

فتح: اعتقال غيث جريمة وتعبير عن العقلية الفاشية الإسرائيلية

الاحتلال ينشر منظومة مراقبة &#34;متطورة&#34; في الخليل وجنوب الضفة الغربية

الاحتلال ينشر منظومة مراقبة "متطورة" في الخليل وجنوب الضفة الغربية

عشرة آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

عشرة آلاف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مكافحة الفساد و&#34;ديكاف&#34; تناقشان المشاريع المشتركة بين الجانبين

مكافحة الفساد و"ديكاف" تناقشان المشاريع المشتركة بين الجانبين

&#34;الخارجية&#34; تعلن موعد تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة

"الخارجية" تعلن موعد تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة

الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

قوات الاحتلال تعتقل مسؤولاً بارزاً بحركة فتح في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مسؤولاً بارزاً بحركة فتح في القدس

منوعات

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع &#34;تيتوس&#34;

صور جديدة مثيرة للجدل لابنة أحمد الفيشاوي مع "تيتوس"

لديها &#34;عقدة&#34; من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

لديها "عقدة" من البحر.. هكذا نجت نبيلة عبيد من الموت

الجمهور مصدوم.. ما حقيقة وفاة &#34;حسوني&#34; طفل Arabs Got Talent؟

الجمهور مصدوم.. ما حقيقة وفاة "حسوني" طفل Arabs Got Talent؟

هل يعود عمرو دياب إلى &#34;روتانا&#34;؟

هل يعود عمرو دياب إلى "روتانا"؟

مي كساب منفعلة على بعض متابعيها: لن أدخل في مهاترات

مي كساب منفعلة على بعض متابعيها: لن أدخل في مهاترات

شاهد: أحمد سعد يكشف هوية حبيبته.. ما علاقة سمية الخشاب ؟

شاهد: أحمد سعد يكشف هوية حبيبته.. ما علاقة سمية الخشاب ؟

صورة تصدم جماهير مارسيل خليفة والأخير يرد

صورة تصدم جماهير مارسيل خليفة والأخير يرد

شاهد: الجمهور يتذكر تأثر ماجد المهندس الشديد خلال اتصال بابنه الفرنسي منذ 12 عاماً

شاهد: الجمهور يتذكر تأثر ماجد المهندس الشديد خلال اتصال بابنه الفرنسي منذ 12 عاماً

الموت يفجع الفن الخليجي بسبب سرطان الدم

الموت يفجع الفن الخليجي بسبب سرطان الدم

عربي

الصحة الإماراتية: 261 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالة وفاة واحدة

الصحة الإماراتية: 261 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالة وفاة واحدة

انفجارات على الحدود السورية مع إسرائيل.. (الميادين): المضادات الجوية تصدت لطائرة استطلاع

انفجارات على الحدود السورية مع إسرائيل.. (الميادين): المضادات الجوية تصدت لطائرة استطلاع

الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم محتمل من حزب الله

الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم محتمل من حزب الله

كشف تفاصيل الحالة الصحية لأمير الكويت

كشف تفاصيل الحالة الصحية لأمير الكويت