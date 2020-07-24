دولي

الجيش الاسرائيلي: أي هجوم من الجبهة الشمالية سيقابله رد عنيف جداً

الجيش الاسرائيلي: أي هجوم من الجبهة الشمالية سيقابله رد عنيف جداً
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن الجيش الاسرائيلي، نقل رسالة، مفادها أن أي هجوم من الجبهة الشمالية سيقابلة رد عنيف جدا.

وأشار يوآف زيتون، مراسل الصحيفة، إلى أن أمير برعام، قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، قال لرؤساء مجالس الشمال: "نحن على استعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات، ونجري تقييماً للوضع بشكل مستمر".

بدوره، قال تساحي دبوش، الصحفي في إذاعة الجيش الإسرائيلي: "هناك توقعات وتحذيرات متزايدة لدى الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله سيحاول تنفيذ هجوم على جنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "وفي أعقاب التحذيرات جرى إغلاق العديد من الطرق والمحاور في الشمال وأزال الجيش معدات وأفراد من عدد من المواقع الأمامية وأحدث تغيير في نشر القوات، رئيس الأركان كوخافي سيبقى في الكرياه لمتابعة الأمر".

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