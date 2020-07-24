مطالبين باستقالته.. 1000 إسرائيلي يتظاهرون بالقرب من مقر نتنياهو بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن 1000 شخص، تظاهروا، مساء اليوم الجمعة، بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، يطالبونه بالاستقالة، بسبب لائحة الاتهام ضده.



وأشارت الصحيفة، إلى أن التظاهرة الاحتجاجية جاءت كذلك، بسبب فشل نتنياهو في إدارة أزمة (كورونا) المستجد.



وأوضحت، أن هذه التظاهرة، هي الرابعة خلال أسبوع، والسابعة خلال العشرة أيام الأخيرة، بحسب الصحيفة.