الصحة الإماراتية: 261 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالة وفاة واحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الجمعة، عن إجرائها أكثر من 46 ألف فحص جديد خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد آخر 24 ساعة، تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة في الدولة منذ تفشي الفيروس 58249 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت، تم تسجيل حالة وفاة لمصاب بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 343 حالة.



وكشفت الوزارة عن شفاء 387 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 51235.



ودعت الوزارة كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.