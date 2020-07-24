دولي

الصحة التركية: مسح عشوائي لـ(كورونا) يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول

الصحة التركية: مسح عشوائي لـ(كورونا) يظهر أن 46% من المصابين في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن وزارته أجرت مسحا عشوائيا لوباء (كورونا) على 150 ألف مواطن في عموم البلاد، وتبين أن نسبة الإصابة بالفيروس بينهم بلغت 2.5 بالألف.

وقال قوجة: "إن عدد المصابين منذ تفشي الفيروس في تركيا وصل إلى 223 ألفا و315 مصابا، مشيرا إلى أن 46% منهم في إسطنبول"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 5 آلاف و563 شخصا، بينهم 50.2% في إسطنبول وحدها.

ولفت قوجة إلى أن نتائج المسح العشوائي في إسطنبول، أظهرت إصابة 2.9  شخص من كل ألف شخص، وأن هذه النسبة أعلى بمعدل 13.8% من باقي الولايات التركية، داعيا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية بشكل أكبر

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