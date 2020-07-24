إصابة أربعة شبان بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم بقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب أربعة شبان بجروح مختلفة خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما والتي خرجت رفضا لقرارات حكومة الاحتلال ضم اراض من الضفة الغربية لصالح السيادة الاسرائيلية.



وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان شابين اصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط فيما اصيب آخران نتيجة وقوعهما بعد كشف كمين لجيش الاحتلال نصبوه بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اية حالة اعتقال.



واكد شتيوي ان جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني والاسفنجي وقنابل الغاز والصوت مما ادى الى وقوع أربع اصابات بين صفوف الشبان علاوة على عشرات حالات الاختناق وعولجت جميع الاصابات ميدانيا.



واوضح شتيوي ان المئات من ابناء البلدة خرجوا في المسيرة الاسبوعية مرددين الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال السيطرة على اراض من الضفة المحتلة ، فيما تمكن العشرات منهم من احراق اطارات مطاطية قرب البوابة التي تغلق شارع القرية منذ اكثر من 16 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.