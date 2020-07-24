الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وأربع حالات قيد العلاج

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن القطاع لم يسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أنه تم إجراء فحوصات لـ 19 عينة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأوضحت الوزارة، أن الفحوصات تم إجراءها للمحجورين صحياً في القطاع، لافتاً إلى أن أربع حالات فقط هي التي تتلقى العلاج في الوقت الراهن.





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رام الله - دنيا الوطن