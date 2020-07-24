الاحتلال ينشر منظومة مراقبة "متطورة" في الخليل وجنوب الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات أطلق عليها تسمية "حدود ذكية وفتاكة"، في جنوب الضفة الغربية ومدينة الخليل.



ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر عسكرية أن هذه المنظومة هي جزء من الخطة العسكرية المتعددة السنوات "تنوفا"، وهي إحدى أكثر المنظومات سرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وقد بنيت هذه المنظومة، بحسب المصادر، "لتوفير رد عملاني متقدم للتحديات" في هذه المنطقة، وخصوصا في البؤر الاستيطانية في الخليل والحرم الإبراهيمي.