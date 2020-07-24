شؤون فلسطينية

الشرطة الفلسطينية ترد على شائعات حادثة "تجارة الأعضاء" في بيت لحم

الشرطة الفلسطينية ترد على شائعات حادثة "تجارة الأعضاء" في بيت لحم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الفلسطينية، إنها ألقت القبض قبل عدة أيام على ثلاثة أشخاص يشتبه بقيامهم بالاعتداء والسرقو بحق ثلاثة اطفال في بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه فيما يتعلق بتفاصيل الحادثة، فإن ثلاثة اطفال وصلوا مساء الثلاثاء الماضي الى حاجز  المحبه على النادي الارثوذوكس في مدينة  بيت جالا وادعوا تعرضهم للاعتداء والسرقه.

وأضاف ارزيقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد ابلاغ شرطة  بيت جالا بالحادثة تم القبض على ثلاثة اشخاص مشتبه بهم بالاعتداء والسرقة".

واضاف ارزيقات ان الاطفال يعملون في دفع العربات بسوق الخضار وتم استدراجهم الى منطقة بيت جالا، و حضر أولياء أمورهم وتقدموا بشكوى ضد المشتبه بهم بالسرقة والاعتداء والخطف بحق أطفالهم، فيما أفاد المشتبه بهم بقيامهم بالاعتداء والسرقة من الأطفال الثلاثة.

واكد ارزيقات ان الشرطة قامت بتحويل المشتبه بهم الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول، نافياً أي شائعات أخرى يتم تناقلها بما بتعلق بتجارة الأعضاء لأنها لاتستند إلى حقيقه ولا يوجد لدينا خلال جمع الاستدلالات مايشير إلى ذلك، داعياً المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

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