الإعلامي الحكومي بغزة يرد على اتهامات عضو نقابة الصحفيين محمد اللحام

رد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على تصريحات عضو لجنة الحريات العامة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام بشأن الحريات الصحفية بالقطاع.





وقال المكتب الإعلامي، وفق وكالة (الرأي): "تغليباً للمصلحة الوطنية العليا التي يصر البعض ألا يلقي لها بالا، ولعدم تسميم الأجواء الوطنية السائدة حاليا تزامنا مع مهرجان الوحدة في غزة يعلن المكتب الإعلامي الحكومي ترفعه عن الرد على التفاهات التي تلفظ بها المدعو محمد اللحام خلال مؤتمر صحفي برام الله أمس، ونعلم تماماً الدواعي التي جعلته يتحدث بهذه الطريقة".



وأضاف المكتب الإعلامي: "نؤكد أن الأكاذيب التي وردت في المؤتمر بحق المكتب وحالة الحريات في قطاع غزة؛ تدحضها بيانات الأطر الصحفية ومواقفها المشيدة بأداء المكتب في خدمة الصحفيين وكذلك الصحفيين أنفسهم الذين تربطهم علاقات مهنية وشخصية ممتازة مع المكتب.



الجدير ذكره، أن اللحام قال في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن النقابة سجلت 54 انتهاكا في الضفة وغزة، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في هذه الانتهاكات بسبب جائحة كورونا.



وأضاف: في الضفة لوحظ اهتمام الحكومة باحترام الحريات، ونأمل تحقيق تراجع أكبر في النصف الثاني من العام، وأيضا في قطاع غزة هناك تراجع في الانتهاكات عن العام الماضي الذي سجل ارتفاعا بسبب حراك "بدنا نعيش".





وأشار إلى أن هناك 15 مؤســــسة صحفية لا تزال مغلقة في قطاع غزة منها فضـائية العربية، مؤكداً أن النقابة ترفض المس بأية مؤسسة صحفية أو أي صحفي، داعيا إلى إعادة فتح مكتب النقابة في قطاع غزة، معتبراً أن حرمان النقابة من العمل وإغلاق مكتبها في غزة أمر مرفوض ومستنكر، خاصة وأن مكتب الإعلام الحكومي في غزة يتساوق مع أمن حركة حماس، وفق تعبيره





رام الله - دنيا الوطن