"الخارجية" تعلن موعد تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة الأميركية/نيويورك، في العاشر من شهر آب المقبل.



وأكد الفريق، في بيان صادر عن "الخارجية والمغتربين"، اليوم الجمعة، أن هذه الرحلة مخصصة لإجلاء العالقين "الأحباب" الذين سجلوا مسبقا، وعليه يبقى باب التسجيل مغلقا أمام الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، بينما يفتح التسجيل أمام العالقين الراغبين في المغادرة للولايات المتحدة الأميركية على متن هذه الرحلة.