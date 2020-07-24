الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

أصدرت محكمة سالم العسكرية اليوم الجمعة، حكما على الأسير ثائر أحمد جرادات (37 عاماً) من مخيم جنين بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات.



واعتقل الأسير جرادات على أيدي قوة إسرائيلية خاصة في 10-10-2018م بعد مداهمة منزل بالقرب من بلدة يعبد قضاء ‎جنين ويقبع حالياً في سجن جلبوع.



وتعرض ثائر عند اعتقاله للضرب والتنكيل على أيدي جنود الاحتلال، كما اعتقل قبل ذلك والده وأشقائه بعد مداهمة منزلهم في مخيم جنين وتحطيم محتوياته.



وأمضى الأسير جرادات في سجون الاحتلال أكثر من 14 عاماً في الأسر.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى 30 حزيران 2020، نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160، كما وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو 365 أسيرًا.





وحسب مؤسسات الأسرى منذ بداية العام 2020، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2020؛ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 2330 فلسطينياً وفلسطينية، وذلك رغم انتشار فيروس كورونا، وكان من بينهم 304 طفلًا، و70 من النساء، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة إلى 565.



رام الله - دنيا الوطن