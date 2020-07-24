قوات الاحتلال تعتقل مسؤولاً بارزاً بحركة فتح في القدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نائب أمين سر فتح في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، سامي أبو غالية.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتقلت أبو غالية بعد أن اقتحمت العيزرية وداهمت منزله وفتشته.