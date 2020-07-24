فصيل بالمقاومة: الإعتداء الأمريكي على الطائرة الإيرانية عربدة واستعراض رخيص

أدانت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، ما وصفته بالاعتداء الأمريكي السافر على الطائرة المدنية الإيرانية، موضحةً أن هذا الاعتداء وتعريض حياة الركاب المدنيين للخطر هو عدوان امريكي جديد وعربدة واضحة.





وطالبت اللجان، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، كل الأطراف المعنية بوضع حد لهذا التغول الأمريكي في المنطقة العربية ووقف عدوانها المتواصل على حركة الطيران المدني.



وأكدت لجان المقاومة، أن "إدارة المجرم ترامب تسعى لخلط الاوراق وتواصل محاولات ضرب استقرار المنطقة من خلال هذا الاجرام الممنهج"، وفق تعبيرها.



وتمنت اللجان السلامة التامة والشفاء العاجل لجرحى الطائرة الايرانية داعية لموقف دولي واضح من تعرض الطيران المدني للغطرسة الامريكية.



رام الله - دنيا الوطن