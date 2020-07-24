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إغلاق 23 منشأة مخالفة وتحرير 109 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

إغلاق 23 منشأة مخالفة وتحرير 109 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، 23 منشأة تجارية وصناعية، مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس "كورونا".

وبينت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الجمعة، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 109 غرامات مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.

وأوضحت أن طواقم الرقابة والتفتيش نفذت على مدار أسبوع 133 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 2881 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب 46 طنا من السلع منتهية الصلاحية، وإخطار 46 مخالفا لتصويب وضعهم القانوني.

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