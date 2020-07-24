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شؤون فلسطينية

جادو تدعو قبرص للعب دور أكبر من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل

جادو تدعو قبرص للعب دور أكبر من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل
أمل جادو
رام الله - دنيا الوطن
دعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، قبرص إلى لعب دور أكبر ضمن الاتحاد الأوروبي، من أجل أخذ إجراءات فعلية رادعة لإسرائيل في حال الضم.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها جادو، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لوزارة الخارجية القبرصية السفير كورنيليوس كورنيليو، أطلعته خلالها على الأوضاع الصحية في فلسطين، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بـ"كورونا"، والجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية للسيطرة على الوباء رغم الإمكانيات القليلة المتوفرة والظروف المالية الصعبة.

وحذرت جادو، من التبعات السياسية الخطيرة لخطط الحكومة الإسرائيلية بضم ولو أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مشددة على أن ضم الأراضي بالقوة مهما كان نطاقه هو انتهاك للقانون الدولي والشرعية الدولية، وتهديد لكل المنظومة الدولية القائمة على احترام حقوق الإنسان والقرارات الأممية والدولية.

بدوره، أكد السفير كورنيليو موقف بلاده وموقف الاتحاد الأوروبي التمسك بحل الدولتين، لحل شامل وعادل للطرفين وضمان الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

كما تطرقت المكالمة إلى صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتدهورها في فلسطين الناتجة عن الإغلاق بسبب الوباء، والوضع المالي السيء للحكومة الناتج عن قرصنة أموال المقاصة من قبل الاحتلال.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شكرت جادو الجانب القبرصي على دعمه المتواصل، ومن جانبه دعا السفير كورنيليو، الوكيل جادو إلى عقد جلسة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في نيكوسيا في أقرب فرصة ممكنة، كما اتفق الطرفان على عقد جلسة اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين بعد انتهاء جائحة "كورونا".

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