عاجل

  • قوات الاحتلال تعتقل نائب أمين سر فتح بالعيزرية في القدس

شؤون فلسطينية

الاتصالات بغزة تُصدر إعلاناًُ بشأن صرف المنحة القطرية غداً

الاتصالات بغزة تُصدر إعلاناًُ بشأن صرف المنحة القطرية غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاتصالات في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إعلاناً للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة (دفعة رقم 6/2020).

وجاء في الإعلان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يلي: 

تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-07-2020م وحتى الأربعاء الموافق 29-07-2020م، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة  8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.

سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق الدخول الموحد على الأجهزة الذكية

يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2.  التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

3. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

4. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

أخبار ذات صلة

مكافحة الفساد و&#34;ديكاف&#34; تناقشان المشاريع المشتركة بين الجانبين

مكافحة الفساد و"ديكاف" تناقشان المشاريع المشتركة بين الجانبين

&#34;الخارجية&#34; تعلن موعد تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة

"الخارجية" تعلن موعد تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة

الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

قوات الاحتلال تعتقل مسؤولاً بارزاً بحركة فتح في القدس

قوات الاحتلال تعتقل مسؤولاً بارزاً بحركة فتح في القدس

فصيل بالمقاومة: الإعتداء الأمريكي على الطائرة الإيرانية عربدة واستعراض رخيص

فصيل بالمقاومة: الإعتداء الأمريكي على الطائرة الإيرانية عربدة واستعراض رخيص

إغلاق 23 منشأة مخالفة وتحرير 109 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

إغلاق 23 منشأة مخالفة وتحرير 109 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

جادو تدعو قبرص للعب دور أكبر من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل

جادو تدعو قبرص للعب دور أكبر من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل

أول تعليق من حماس على اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة إيرانية

أول تعليق من حماس على اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة إيرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

الاحتلال يحكم على الأسير ثائر جرادات من جنين بالسجن لـ 6 سنوات

إغلاق 23 منشأة مخالفة وتحرير 109 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

إغلاق 23 منشأة مخالفة وتحرير 109 غرامة مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

جادو تدعو قبرص للعب دور أكبر من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل

جادو تدعو قبرص للعب دور أكبر من أجل اتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل

قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من طوباس ومواجهات في القدس

قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من طوباس ومواجهات في القدس

&#34;الحركي للصحفيين&#34; يكرم أبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة

"الحركي للصحفيين" يكرم أبناء الصحفيين الناجحين في الثانوية العامة

غرينبلات: ضم الضفة الغربية يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية

غرينبلات: ضم الضفة الغربية يجب أن يرافقه إقامة دولة فلسطينية

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيس يهودي

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيس يهودي

قيادي بالجهاد: مهما طوَّرت المقاومة من قدراتها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال

قيادي بالجهاد: مهما طوَّرت المقاومة من قدراتها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال

منوعات

هل يعود عمرو دياب إلى &#34;روتانا&#34;؟

هل يعود عمرو دياب إلى "روتانا"؟

مي كساب منفعلة على بعض متابعيها: لن أدخل في مهاترات

مي كساب منفعلة على بعض متابعيها: لن أدخل في مهاترات

شاهد: أحمد سعد يكشف هوية حبيبته.. ما علاقة سمية الخشاب ؟

شاهد: أحمد سعد يكشف هوية حبيبته.. ما علاقة سمية الخشاب ؟

صورة تصدم جماهير مارسيل خليفة والأخير يرد

صورة تصدم جماهير مارسيل خليفة والأخير يرد

شاهد: الجمهور يتذكر تأثر ماجد المهندس الشديد خلال اتصال بابنه الفرنسي منذ 12 عاماً

شاهد: الجمهور يتذكر تأثر ماجد المهندس الشديد خلال اتصال بابنه الفرنسي منذ 12 عاماً

الموت يفجع الفن الخليجي بسبب سرطان الدم

الموت يفجع الفن الخليجي بسبب سرطان الدم

ويل سميث حصل على هذا المبلغ مقابل إظهار خيانة زوجته

ويل سميث حصل على هذا المبلغ مقابل إظهار خيانة زوجته

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

محمد رمضان متهم بالسرقة

محمد رمضان متهم بالسرقة

عربي

كشف تفاصيل الحالة الصحية لأمير الكويت

كشف تفاصيل الحالة الصحية لأمير الكويت

مصر: 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و40 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و40 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: مقاتلتان أمريكيتان تعترضان طائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري وإصابة بعض ركابها

شاهد: مقاتلتان أمريكيتان تعترضان طائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري وإصابة بعض ركابها

جميعها غير محلية.. 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

جميعها غير محلية.. 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن