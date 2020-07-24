الاتصالات بغزة تُصدر إعلاناًُ بشأن صرف المنحة القطرية غداً

أصدرت وزارة الاتصالات في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إعلاناً للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة (دفعة رقم 6/2020).





وجاء في الإعلان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يلي:



تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-07-2020م وحتى الأربعاء الموافق 29-07-2020م، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.





سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق الدخول الموحد على الأجهزة الذكية



يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:



1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية



2. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2



3. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.



4. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.



رام الله - دنيا الوطن