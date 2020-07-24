الاتصالات بغزة تُصدر إعلاناًُ بشأن صرف المنحة القطرية غداً
رام الله - دنيا الوطن
تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-07-2020م وحتى الأربعاء الموافق 29-07-2020م، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.
1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية
2. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2
3. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.
4. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.
أصدرت وزارة الاتصالات في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إعلاناً للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة (دفعة رقم 6/2020).
وجاء في الإعلان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يلي:
تعلن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 25-07-2020م وحتى الأربعاء الموافق 29-07-2020م، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 عصرا.
سيتم ارسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق الدخول الموحد على الأجهزة الذكية
يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:
يرجى الالتزام بالتعليمات التالية:
1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية
2. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2
3. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.
4. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.
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