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شؤون فلسطينية

أول تعليق من حماس على اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة إيرانية

أول تعليق من حماس على اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة إيرانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، إن قيام طائرات حربية أمريكية باعتراض طائرة ركاب مدنية ايرانية وتعريض ركابها للخطر، هو فعل مدان ومستنكر.

وأضاف الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو تطبيق عملي لمفهوم الارهاب في القانون الدولي. 

وتابع: "هذا العدوان الأمريكي يأتي بالأساس لخدمة المشروع الصهيوني، وهو امتداد لعدوانها على شعبنا الفلسطيني عبر دعمها للاحتلال، وطرحها لمشاريع تهدف لتصفية القضية الفلسطينية مثل ما يسمى بصفقة القرن". 

وأكمل قاسم: "يجب نبذ كل الخلافات والصراعات بين مكونات امتنا الواحدة، وتوحيد جهودها وطاقاتها لمقاومة المشروع الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية".

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