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انفجارات على الحدود السورية مع إسرائيل.. (الميادين): المضادات الجوية تصدت لطائرة استطلاع

انفجارات على الحدود السورية مع إسرائيل.. (الميادين): المضادات الجوية تصدت لطائرة استطلاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين اسرائيل وسوريا في الشق السوري. 

وقال جيش الاحتلال، إن أظراراً نتيجة الشظايا لحقت في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

وفي السياق، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر سورية قولها، إن مضادات الجيش السوري تطلق النيران على جسم إسرائيلي معاد، مضيفةً: "مضادات الجيش السوري أطلقت النيران على جسم إسرائيلي معاد يرجح أنه طائرة استطلاع". 

يتبع.. 

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