وزارة الصحة تُصدر تقريرها اليوم بشأن فيروس (كورونا) بفلسطين

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا و235 حالة تعافٍ في محافظات الوطن بعد إجراء 3436 فحصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الجمعة، أن إجمالي الإصابات النشطة ارتفع إلى 8710 إصابة، كما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73 حالة.



وأوضحت أن نسبة التعافي في محافظة الخليل تستمر في الارتفاع، حيث سجلت المحافظة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 199 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طولكرم 18 حالة تعافٍ، ومحافظة بيت لحم 16 حالة، وقطاع غزة حالتي تعافٍ.



وأشارت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم لمواطنة 68 عاماً من بيت عوا ومواطن 54 عاماً من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة.



وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً مضطرداً، حيث سجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 287 إصابة جديدة، محافظة الخليل 106 إصابات جديدة، محافظة رام الله والبيرة 27 إصابة، محافظة طولكرم 5 إصابات، محافظة بيت لحم 11 إصابة، محافظة جنين إصابة واحدة، محافظة نابلس 46 إصابة، محافظة أريحا 44 إصابة، محافظة قلقيلية 10 إصابات.



وبلغت نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين 29.2% ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما لا تزال 70.2% من الإصابات نشطة.