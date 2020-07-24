مباشر | إقامة صلاة الجمعة في أيا صوفيا بعد إعادته لمسجد لأول مرة منذ 86 عاماً

دولي

شاهد: تركيا تستعد لإقامة صلاة الجمعة في آيا صوفيا لأول مرة منذ 86 عاماً

شاهد: تركيا تستعد لإقامة صلاة الجمعة في آيا صوفيا لأول مرة منذ 86 عاماً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد تركيا، اليوم، لإقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا منذ 86 عاماً، وذلك بعد القرار التركي بتحويلها من متحف إلى مسجد قبل عدة أسابيع.

وأمس الخميس، أكد والي مدينة اسطنبول، علي يرليقايا، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لإقامة أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" غدا، بعد 86 عاما من تحويله إلى متحف، وفق وكالة الأناضول التركية.

وقال في تصريح صحفي: "المسجد المذكور يعد أحد أروع المزارات الدينية في العالم"، مشيراً إلى أن "آيا صوفيا، الذي يعد رمزا لفتح إسطنبول، سيفتتح للعبادة غدا، حيث ستقام أول صلاة جمعة فيه".

وأضاف: "الكل يريد المشاركة في افتتاح آيا صوفيا. هناك اهتمام كبير. لقد قمنا باستعداداتنا لإدارة هذا الملتقى بطريقة تناسب القيمة الرمزية للحدث".

وتابع: "في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا، تم تحديد 5 أماكن مفتوحة لاستقبال المصلين، 2 للنساء و3 للرجال، حيث سيكون بإمكان الرجال الصلاة في باحة آيا صوفيا، وساحة السلطان أحمد، وعلى امتداد شارع الباسيليكا، فيما تم تخصيص حديقة محمد عاكف والمنطقة المجاورة لضريح السلطان أحمد للنساء".

ولفت والي اسطنبول، إلى أن دخول الضيوف والمشاركين إلى المناطق سابقة الذكر، والتي سيتم أداء صلاة الجمعة فيها يبدأ من الساعة 10 صباحا يوم الجمعة، داعيا المشاركين إلى إحضار كماماتهم، وسجادات الصلاة، والتحلي بالصبر والإيثار.

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في العاشر من يوليو الجاري، قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في نوفمبر عام 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وبعد يومين من قرار المحكمة، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته لـ"آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في هذا المسجد بانتظام، اعتبارا من الجمعة المقبل.

و يقع "آيا صوفيا"، في منطقة "السلطان أحمد" في اسطنبول، وبعد فتح القسطنطينية (اسطنبول) استخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو واحد من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.


 


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