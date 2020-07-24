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شؤون فلسطينية

فصائل فلسطينية تُعلق على اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة إيرانية

فصائل فلسطينية تُعلق على اعتراض مقاتلة أمريكية لطائرة إيرانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتراض طائرات حربية أمريكية طائرة مدنية إيرانية فوق الأجواء السورية، وتعريض ركابها للخطر.

ورأت الجبهة، وفق بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن الوجود الإحتلالي الأمريكي على بعض الأراضي السورية، وكما اتضح في كثير من الوقائع السابقة، لا تقتصر أهدافه فقط على استهداف سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وثرواتها، وإنما يستهدف أيضًا استكمال إخضاع المنطقة وحجز تطورها، وفقًا للإستراتيجية الأمريكية المناقضة لمصالح وتطلعات شعوب المنطقة، والتي يلعب الكيان الصهيوني دورًا مركزيًا فيه.

ودعت الجبهة الشعبية الشعوب العربية، وقواها الوطنية والتقدمية واتحاداتها النقابية، إلى التعامل مع الوجود الأمريكي في سوريا وغيرها من بلدان المنطقة باعتباره عدو ومحتل، يستوجب المقاومة والخلاص من وجوده.

وختمت الجبهة بالتعبير عن تضامنها مع الجمهورية الإيرانية إزاء ما تعرضت له الطائرة المدنية من اعتراض معادٍ من قبل طائرات أمريكية فوق الأجواء السورية، وإزاء مجمل السياسات الأمريكية المعادية لإيران.

وفي السياق، دانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بأشد العبارات ما وصفته بـ "محاولة الاعتداء الإرهابية التي تعرضت لها طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية من قبل طائرات حربية معادية في سماء سوريا مساء أمس الخميس ، الأمر الذي عرض حياة ركابها للخطر الشديد".

وقالت الحركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا الحادث الإرهابي يدلل على النوايا العدوانية الامريكية ودورها في تهديد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم .

وأضاف البيان: "إن من حق الجمهورية الاسلامية الإيرانية اتخاذ كل الخطوات والاجراءات وعلى كافة المستويات في الرد على المحاولة الإرهابية بحق الطائرة الإيرانية".

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