قوات الاحتلال تختطف ثلاثة شبان من طوباس ومواجهات في القدس

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها من الأطفال والنساء.



رام الله - دنيا الوطناختطفت قوات إسرائيلية خاصة الليلة الماضية، ثلاثة شبان من مدينة طوباس، بعد اقتحامها المدينة.وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة اعتقلت الشبان أسيد محمود صالح وعماد صايل عبد الرازق ولؤي رشيد دراغمة.وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى لاندلاع مواجهات بالعنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت.تقع بلدة بدَو إلى الشمال الغربي من محافظة القدس ووقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب 1967م.وبعد اتفاقية أوسلو الثانية، تم تصنيف 24.8% من أراضي بدو كمنطقة "ب"، بينما 75.2%المتبقية هي منطقة "ج".وصادرت قوات الاحتلال حوالي 627 دونمًا من أراضي بدو من أجل مستوطنة هار أدار، و 186 دونمًا من أجل مستوطنة جفعون حداشا.