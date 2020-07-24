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الصين تُغلق القنصيلة الأمريكية العامة في تشنغدو

الصين تُغلق القنصيلة الأمريكية العامة في تشنغدو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق القنصلية العامة في تشنغدو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان صحفي: "أبلغت وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية السفارة الأمريكية صباح يوم 24 يوليو/تموز بأن الصين قررت إلغاء ترخيص عمل القنصلية الأمريكية العامة في تشنغدو، كما طلبت بشكل محدد وقف أي عمل ونشاط للقنصلية العامة".

​وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن واشنطن طلبت إغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن لحماية الملكية الفكرية والمعلومات الشخصية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده "تدعو الولايات المتحدة العدول الفوري عن قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن".

وأضاف: "هذا الاستفزاز السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة من جانب واحد، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين".

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