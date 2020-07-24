تجارب المرحلة الثانية من لقاح "كوفيد-19" في الصين تتحقق من أمانه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توصلت تجارب المرحلة الثانية للقاح المرشح لعلاج مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الصين، إلى أن اللقاح آمن ويحفز استجابة مناعية، وفقا لدراسة جديدة نشرت اليوم (الاثنين) في مجلة ((لانسيت)) الطبية.



وتوفر النتائج بيانات من مجموعة أوسع من المشاركين مقارنة

بتجارب المرحلة الأولى التي نُشرت في مايو، حيث شملت تجربة المرحلة الأولى 108 بالغين أصحاء وأظهرت نتائج واعدة.



وقال البروفيسور تشو فنغ تساي من مركز مقاطعة جيانغسو

الصينية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن "تجارب المرحلة الثانية تضيف المزيد من الأدلة على السلامة والقدرة المناعية في عدد أكبر من السكان مقارنة بتجربة المرحلة الأولى. هذه خطوة مهمة في تقييم هذا اللقاح التجريبي في مرحلة مبكرة، كما أن تجارب المرحلة الثالثة جارية حاليا".



ووفقا للمجلة، فقد أجريت تجارب اللقاح في مدينة ووهان

وسط الصين بمشاركة 508 مشاركين، إذ أن ما يقرب من ثلثي المشاركين كانت تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما، وربع المشاركين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 سنة، و13 بالمئة منهم تزيد أعمارهم على 55 عاما.



وقالت البروفيسور تشن وي من معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية،

إنه نظرا لأن المسنين يواجهون مخاطر عالية للإصابة بأمراض خطيرة تصل إلى حد الموت بسبب عدوى كوفيد-19، فإنهم فئة مستهدفة مهمة للقاح.



وأوضحت تشن "من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى جرعة إضافية للحث على استجابة مناعية أقوى لدى كبار السن، لكن هناك المزيد من الأبحاث جارية لتقييم ذلك الأمر".