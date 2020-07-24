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السودان يُعلن العثور على رفات ضباطاً نفذوا محاولة انقلاب ضد عمر البشير

السودان يُعلن العثور على رفات ضباطاً نفذوا محاولة انقلاب ضد عمر البشير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
عثرت السلطات السودانية في مقبرة جماعية بمدينة أم درمان الواقعة قبالة العاصمة الخرطوم على رفات 28 ضابطا شاركوا عام 1990 في تنفيذ محاولة انقلاب ضد الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها "تمكنت من العثور على مقبرة جماعية، تشير البيانات إلى أنها من الراجح أن تكون هي المقبرة التي ووريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية، وفق (روسيا اليوم). 

وأشارت إلى أن تحديد مكان هذه المقبرة تم عقب جهد استمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام للتحقيق في مقتل 28 ضابطا في رمضان من العام 1990، ستجري كل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش بعد أن تم تحريز الموقع وتوجيه الجهات المختصة في الطب العدلي ودائرة الأدلة الجنائية وشعبة مسرح الحادث، لاتخاذ كافة الإجراءات وتحرير التقارير اللازمة.

وشدد البيان على أن "كل المواقع المحتملة تحت حراسة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لمنع الاقتراب من المنطقة إلى حين اكتمال الاجراءات.

وأكدت النيابة لأسر الضحايا أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة تأسيسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

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