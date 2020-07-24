شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيس يهودي

عكرمة صبري: الاحتلال يسعى لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيس يهودي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتحويل مصلى باب الرحمة في المسجد إلى كنيس يهودي، مشدداً على أن المقدسيين يتصدون لتلك المحاولات الإسرائيلية.

وأوضح صبري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الشرطة الإسرائيلية انتزعت قراراً من المحكمة يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة الذي فتح على أيدي المقدسيين قبل عدة أشهر، مبيناً أن ذلك لا يمكن أن يتم أو أن يُمرر.

وأضاف صبري: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي مخططاته للاستيلاء على مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس، الأمر الذي نواجهه بالمسجد من خلال الصمود والرباط في المسجد المبارك والمصلى".

وبين صبري، أن قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى باطلة خاصة وأن المحاكم التي تلجأ لها الحكومة الإسرائيلية ليست صاحبة الاختصاص، مضيفاً: "المسجد الأقصى لا يخضع لأي قرار إسرائيلي".

وشدد صبري، على أن الفلسطينيين لن يكونوا ملزمين بأي قرار إسرائيلي وأن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحاً ولن يتم إغلاقه، قائلاً: "الاحتلال يسعى لفرض سيادته على المسجد الأقصى ويستغل جائحة كورونا بهذا الشأن الأمر الذي لن يكون له مطلقاً".

وتابع صبري: "باب الرحمة جزء من المسجد الأقصى المبارك ولن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بمصادرته أو تحويله لكنيس يهودي".

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