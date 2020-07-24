636 ألف وفاة و15 مليون و642 الف إصابة بفيروس (كورونا) عالمياً

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء امس الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 635.666 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 15 مليون، و 642 ألف حالة إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 9 ملايين و 530 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 21 دولة، بينها فلسطين، الخميس، عن وفاة 201 شخص متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 9.957 إصابة جديدة مؤكدة.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الخميس، نحو 276 ألف إصابة جديدة، اي ما يزيد عن ربع مليون اصابة مؤكدة خلال يوم واحد، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 6,309 حالات وفاة على الأقل، حسب موقع Wordometers المختص بإحصاء حالات الاصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.



ولا تزال كل من الولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، وبريطانيا، والمكسيك، وإيطاليا، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.



وحافظت أميركا على تصدرها لقائمة دول العالم الأكثر تاثراً جراء الجائحة، وسجلت آخر 24 ساعة حتى مساء الخميس، 1.150 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 147.333 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين الإجمالية لديها نحو 4 ملايين، و 170 الف اصابة مؤكدة، منهم اكثر من 69 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.



وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 84,207 أشخاص، منهم 1,317 حالة وفاة، الخميس، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها نحو مليونين و 290 الف حالة مؤكدة، منهم اكثر من 58 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.



فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 45.554 حالة، وحصيلة الإصابات 297,146 إصابة، منهم 53 حالة وفاة، و769 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في المكسيك، 41.190 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 362,274 شخصاً، منهم 790 حالة وفاة و 6.019 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



اما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات 35.092 حالة، وحصيلة المصابين 245,338 شخصاً، منهم 10 وفيات، و306 إصابات جديدة في الساعات ال24 الاخيرة.



أوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت أمس، عن 201 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، الجزائر، المغرب، سلطنة عمان، الكويت، البحرين، ليبيا، اليمن، سوريا، قطر، فلسطين، ولبنان، فيما سجلت 7 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



وسجلت العراق وفاة 80 شخصاً، ليرتفع مجموع عدد الوفيات إلى 4,122 شخصاً، كما سجلت 2,361 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 102,226 حالة حتى الآن.



كما سجلت مصر وفاة 40 شخصاً، من مجموع 4,480 حالة وفاة، وعن تسجيل 668 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 90,413 حالة.



فيما سجلت السعودية 34 حالة وفاة، من مجموع 2,635 وفاة، كما سجلت 2,238 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 260,394 شخصاً.



وسجلت الجزائر وفاة 13 شخصاً، ليرتفع مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,124 شخصاً، كما سجلت 612 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 25,484 حالة حتى الآن.



كذلك سجلت المغرب وفاة 7 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات لديها إلى 292 شخصاً، كما سجلت 302 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 18,264 حالة حتى الآن.



وسجلت سلطنة عمان وفاة 6 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات إلى 355 شخصاً، كما سجلت 1,099 إصابة جديدة، من مجموع 72,646 إصابة حتى الآن.



بينما سجلت الكويت 4 حالات وفاة، من مجموع 421 وفاة، كما سجلت 687 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 61,872 شخصاً.



كما سجلت البحرين وفاة 4 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات لديها إلى 134 شخصاً، كما سجلت 359 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 37,996 حالة حتى الآن.



وسجلت ليبيا وفاة 3 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات لديها إلى 56 شخصاً، كما سجلت 138 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,314 حالة حتى الآن.



كذلك سجلت اليمن وفاة 3 أشخاص، ليرتفع مجموع عدد الوفيات إلى 461 شخصاً، كما سجلت 14 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,654 حالة حتى الآن.



كما سجلت سوريا وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 35 شخصاً، كما سجلت 23 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 584 حالة حتى الآن.



واعلن في فلسطين عن وفاة مواطنين اثنين، من محافظة الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات الى 71 مواطناً، وتسجيل 596 إصابة جديدة في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 11,875 شخصاً حتى الآن.



فيما سجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 164 شخصاً، كما سجلت 373 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 108,244 حالة حتى الآن.



كذلك سجلت موريتانيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 156 شخصاً، كما سجلت 40 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 6,067 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الخميس، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت الإمارات 254 اصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 57,988 حالة، توفي منهم 342 شخصاً حتى الآن.



وسجلت لبنان إصابة 156 شخصاً، لترتفع حصيلة المصابين إلى 3,260 حالة، توفي منهم 43 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت تونس اصابة 12 شخصاً، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1,406 حالات، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.



كذلك سجلت الأردن 11 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة المصابين إلى 1,131 حالة، توفي منهم 11 شخصاً حتى الآن.



بينما سجلت الصومال إصابة 10 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,171 حالة، توفي منهم 93 شخصاً حتى الآن.



وسجلت جزر القمر اصابة 3 أشخاص، لترتفع حصيلة المصابين إلى 340 حالة، توفي منهم 7 أشخاص حتى الآن.



كما سجلت جيبوتي اصابة شخص واحد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,031 حالة، توفي منهم 58 شخصاً حتى الآن.