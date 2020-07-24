قيادي بالجهاد: مهما طوَّرت المقاومة من قدراتها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

تحدث القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، اليوم الخميس، عن تطور قدرات المقاومة مع مرور ستة أعوام على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، عام 2014.





وأكد في تصريحات لوكالة (فلسطين اليوم) التابعة لحركة (الجهاد)، أن المقاومة مهما طوَّرت من قدراتها، إلا أنها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمتلك أحدث الأسلحة وأشدها فتكًا، بدعم وتعزيز من الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار عزام إلى أن الإمكانيات التي تملكها المقاومة رغم تواضعها وقلتها، إلا أنها مؤثرة ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا لإسرائيل، والتي لم ولن تتمكن على الإطلاق من أن تُجبر الفلسطينيين للخضوع أو الاستسلام.



وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن الإمكانيات التي تملكها المقاومة، رغم تواضعها وقلتها إلا أنها مؤثرة، ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا لإسرائيل، التي لم ولن تتمكن على الاطلاق من أن تُجبر الفلسطينيين للخضوع أو الاستسلام.

