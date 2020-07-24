قيادي بالجهاد: مهما طوَّرت المقاومة من قدراتها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال

قيادي بالجهاد: مهما طوَّرت المقاومة من قدراتها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
تحدث القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، نافذ عزام، اليوم الخميس، عن تطور قدرات المقاومة مع مرور ستة أعوام على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، عام 2014.
وأكد في تصريحات لوكالة (فلسطين اليوم) التابعة لحركة (الجهاد)، أن المقاومة مهما طوَّرت من قدراتها، إلا أنها تبقى متواضعة أمام إمكانيات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمتلك أحدث الأسلحة وأشدها فتكًا، بدعم وتعزيز من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار عزام إلى أن الإمكانيات التي تملكها المقاومة رغم تواضعها وقلتها، إلا أنها مؤثرة ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا لإسرائيل، والتي لم ولن تتمكن على الإطلاق من أن تُجبر الفلسطينيين للخضوع أو الاستسلام.
وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن الإمكانيات التي تملكها المقاومة، رغم تواضعها وقلتها إلا أنها مؤثرة، ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا لإسرائيل، التي لم ولن تتمكن على الاطلاق من أن تُجبر الفلسطينيين للخضوع أو الاستسلام.
وأشار عزام إلى أن الإمكانيات التي تملكها المقاومة رغم تواضعها وقلتها، إلا أنها مؤثرة ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا لإسرائيل، والتي لم ولن تتمكن على الإطلاق من أن تُجبر الفلسطينيين للخضوع أو الاستسلام.
وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إلى أن الإمكانيات التي تملكها المقاومة، رغم تواضعها وقلتها إلا أنها مؤثرة، ويمكن أن تشكل رادعًا قويًا لإسرائيل، التي لم ولن تتمكن على الاطلاق من أن تُجبر الفلسطينيين للخضوع أو الاستسلام.
وأكد عزام، أن المواجهة بين شعبنا والاحتلال الإسرائيلي مفتوحة ومستمرة، مشدداً على أن شعبنا لن يستسلم، ولن يُسلم للأمر الواقع مهما كانت جرائم الاحتلال.
وأوضح، أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، ليست جديدة، فهي تهدف إلى إرهاب شعبنا، وإبقائه تحت الضغط المتواصل، أملًا في أن ينكسر أو يستسلم؛ لكن هذا لن يحدث مطلقًا، فنحن لن نستسلم، ولن نخضع للاحتلال.
وقال عزام: "في حرب 2014 ارتكبت إسرائيل جرائم حرب بإقرار من المجتمع الدولي، وما تزال مع مرور ستة أعوام تفرض حصارًا على شعبنا، وتعتقل أبناءنا وتشوش على حياتنا، وتضع الخطط والمشاريع الاستيطانية؛ لكن كل هذا الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المتواصل، لم يثنِ الفلسطينيين، ولم يدفعهم للاستسلام ولم يخضعوا ولن يقبلوا بالأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بالحديد والنار".
وأضاف: "ارتكبت إسرائيل في حرب 2014 مجازر بشعة، أدت لاستشهاد وإصابة الآلاف من أبناء شعبنا، ودمرت الآلاف من الأبنية والمنشآت السكنية، ورغم ذلك ظل شعبنا صامدًا وصابراً، ولم يستسلم، ولن يستسلم بإذن الله".
وقال عزام: "في حرب 2014 ارتكبت إسرائيل جرائم حرب بإقرار من المجتمع الدولي، وما تزال مع مرور ستة أعوام تفرض حصارًا على شعبنا، وتعتقل أبناءنا وتشوش على حياتنا، وتضع الخطط والمشاريع الاستيطانية؛ لكن كل هذا الإجرام والإرهاب الإسرائيلي المتواصل، لم يثنِ الفلسطينيين، ولم يدفعهم للاستسلام ولم يخضعوا ولن يقبلوا بالأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بالحديد والنار".
وأضاف: "ارتكبت إسرائيل في حرب 2014 مجازر بشعة، أدت لاستشهاد وإصابة الآلاف من أبناء شعبنا، ودمرت الآلاف من الأبنية والمنشآت السكنية، ورغم ذلك ظل شعبنا صامدًا وصابراً، ولم يستسلم، ولن يستسلم بإذن الله".
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