دولي

البنتاغون يكشف تفاصيل اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا

البنتاغون يكشف تفاصيل اعتراض مقاتلاته طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن طائرة "إف -15" تابعة لسلاح الجوي الأمريكي، رافقت طائرة ركاب إيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.  

وروى بيان للقيادة العسكرية الأمريكية المركزية أن"مقاتلة أمريكية من طراز F-15 كانت في طلعة جوية روتينية في منطقة عمل قوات التحالف في حامية التنف بسوريا، أجرت فحصا بصريا روتينيا .. لطائرة ركاب تابعة لشركة ماهان إير على مسافة آمنة تبلغ حوالي 1000 متر من الطائرة"، وفق (روسيا اليوم). 

وقال البيان إن طيار المقاتلة الأمريكية "إف – 15" بعد أن حدّد هوية الطائرة بأنها طائرة ركاب لشركة ماهان إير، ابتعدت المقاتلة الأمريكية إلى مسافة آمنة، وشدد على أن "الاعتراض تم وفق المعايير الدولية".

وكان أفيد في وقت سابق بأن مقاتلتين أمريكيتين،  قامتا باعتراض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، ما دفع الطيار إلى محاولة تفادي الاصطدام بالمقاتلتين، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إن سلطات البلاد تدرس ملابسات الحادث، وأنها ستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة بمجرد حصولها على معلومات إضافية.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من طهران على اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري

أول تعليق من طهران على اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري

إثيوبيا: التعبئة الأولية لسد النهضة وضعت نهاية للاستخدام &#34;غير العادل&#34; للنيل الأزرق

إثيوبيا: التعبئة الأولية لسد النهضة وضعت نهاية للاستخدام "غير العادل" للنيل الأزرق

نتنياهو: الحكومة لن تفرض إغلاقاً شاملاً على المصالح التجارية والجمهور

نتنياهو: الحكومة لن تفرض إغلاقاً شاملاً على المصالح التجارية والجمهور

فرنسا تسجل ارتفاعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فرنسا تسجل ارتفاعاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

إسبانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسبانيا تسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

مدير &#34;الصحة العالمية&#34; يرد على تصريحات أمريكية بشأن التشكيك في استقلاله

مدير "الصحة العالمية" يرد على تصريحات أمريكية بشأن التشكيك في استقلاله

الولايات المتحدة: 2600 حالة جديدة بفيروس (كورونا) كل ساعة

الولايات المتحدة: 2600 حالة جديدة بفيروس (كورونا) كل ساعة

لابيد: لم ينتج عن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو أي شيء جيد للاقتصاد

لابيد: لم ينتج عن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو أي شيء جيد للاقتصاد

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

دانت اعتقال غيث.. الرئاسة: الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا

دانت اعتقال غيث.. الرئاسة: الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا

محافظ قلقيلية: ظهور بؤر جديدة لفيروس (كورونا) في المحافظة

محافظ قلقيلية: ظهور بؤر جديدة لفيروس (كورونا) في المحافظة

وحدة إسرائيلية خاصة تختطف طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

وحدة إسرائيلية خاصة تختطف طفلاً من بلدة العيسوية بالقدس

&#34;الخارجية&#34;: 193 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": 193 حالة وفاة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34; تُوجه مطالبة للجهات الأممية المختصة بشأن اعتقال محافظ القدس

"الخارجية" تُوجه مطالبة للجهات الأممية المختصة بشأن اعتقال محافظ القدس

الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيسة وزراء النرويج

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ورئيسة وزراء النرويج

إتلاف كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية جنوب قطاع غزة

إتلاف كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية جنوب قطاع غزة

منوعات

ويل سميث حصل على هذا المبلغ مقابل إظهار خيانة زوجته

ويل سميث حصل على هذا المبلغ مقابل إظهار خيانة زوجته

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

القبض على متعهد الحفلات الذي اعتدى على أماني السويسي

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

بعد 14 عاما على طلاقهما.. أيمن الذهبي يحسم أمر خيانته لأصالة

محمد رمضان متهم بالسرقة

محمد رمضان متهم بالسرقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

بعد أزمته الأخيرة.. تركي آل الشيخ يرد اعتبار عبدالرحمن أبو زهرة بهذه الطريقة

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

كيف تسببت فيفي عبده بأزمة بين سمير صبري وأهالي قرية السادات؟

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

إصابة منى عبد الغني بأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

سما المصري تدلي باعترافات جديدة لأول مرة أمام المحكمة.. ماعلاقة ريهام سعيد؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

زوجة تامر حسني تحرر محضراً ضد جارها والسبب؟

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

حبس محمد وزيري على ذمة التحقيق

عربي

مصر: 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و40 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و40 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: مقاتلتان أمريكيتان تعترضان طائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري وإصابة بعض ركابها

شاهد: مقاتلتان أمريكيتان تعترضان طائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري وإصابة بعض ركابها

جميعها غير محلية.. 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

جميعها غير محلية.. 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الكويت تعلن تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد

الكويت تعلن تعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد