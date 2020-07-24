التنمية بغزة تكشف تفاصيل صرف المنحة القطرية

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، تفاصيل صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع، والتي ستبدأ غداً السبت بكافة فروع البريد.





وأعلنت الوزارة، أن البدء في صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة من أموال المنحة القطرية يوم السبت الموافق 25/7/2020.



وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، وأن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 29/7/2020.



واشارت الوزارة أن عملية الصرف ستتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين والمحافظة على مسافات كافية بينهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



أما بخصوص محددات المنحة القطرية للدفعة 19 سيتم

الصرف لكل من:



1. من استلم أقل من 12 مرة.

2. كل من استلم 12 مرة وعدد أفراد الأسرة سبعة فما فوق .

3. لا تتضمن هذه الدفعة 19 أي أسماء جديدة. 4. يبدأ الصرف يوم السبت 25/7/2020 وينتهي يوم الأربعاء 25/7/2020 في كافة فروع البريد بقطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطن