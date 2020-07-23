أول تعليق من طهران على اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لطائرة مدنية إيرانية بالمجال الجوي السوري

قالت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، إن تفاصيل واقعة طائرة "ماهان" قيد التحقيق.



وأضافت في بيان لها، أنه "بعد استكمال المعلومات سنتخذ الإجراءات السياسية والقانونية"، مشيرة إلى أنها سلمت السفير السويسري بطهران باعتباره راعيا للمصالح الأمريكية رسالة احتجاج بشأن اعتراض الطائرة.



وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، الذي بدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم الخميس، أن مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا، طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.



وقال التلفزيون الإيراني، إن الطائرتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.



رام الله - دنيا الوطن