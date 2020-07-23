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مصر: 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و40 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و40 وفاة خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الخميس، 668 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن حالات الشفاء من مصابي فيروس (كورونا) ارتفعت إلى 31066 وخروجهم من المستشفيات.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة  و4480 حالة وفاة.

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