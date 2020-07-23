شاهد: مقاتلة إسرائيلية تقترب من طائرة ركاب إيرانية بالمجال الجوي السوري

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة أنباء (رويترز) في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، أن مقاتلة إسرائيلية، اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، كما نقلت قناة (الجزيرة).كما نقل موقع (روسيا اليوم)، بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط (ماهان) الإيرانية بجروح، جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مساراً صحيحاً وطبيعياً، ولم تتخذ الطائرة أي إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.