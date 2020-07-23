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  • (الميادين): المقاتلات الإسرائيلية تعمدت الطيران قرب الطائرة ليتم استهدافها من الدفاعات الجوية السورية

  • (الميادين):الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت وبين الركاب عدد من الجرحى بسبب الانخفاض المفاجئ للطائرة

  • (الجزيرة): إجلاء مصابين من طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة "ماهان" بعد هبوطها في بيروت

  • (الجزيرة): إخلاء مصابين من طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة "ماهان" بعد هبوطها في بيروت

  • (رويترز) عن وكالة إيرانية: جرحى بين ركاب الطائرة التي اقتربت منها مقاتلة إسرائيلية

عربي

شاهد: مقاتلة إسرائيلية تقترب من طائرة ركاب إيرانية بالمجال الجوي السوري

شاهد: مقاتلة إسرائيلية تقترب من طائرة ركاب إيرانية بالمجال الجوي السوري
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة أنباء (رويترز) في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، أن مقاتلة إسرائيلية، اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، كما نقلت قناة (الجزيرة).

كما نقل موقع (روسيا اليوم)، بأن طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط (ماهان) الإيرانية بجروح، جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

ووفقًا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مساراً صحيحاً وطبيعياً، ولم تتخذ الطائرة أي إجراء عاجل أو مناورة هربا من هجوم أو خطر.

 

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